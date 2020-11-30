В Чечне задержаны двое бывших членов банды Басаева и Хаттаба

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В Чечне задержали двух бывших членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ.

Идалов Асланбек и Идалов Саламбек в составе банд участвовали в столкновении с военнослужащими Минобороны России у станции Червленная Шелковского района Чечни 4 октября 1999 года.

Уголовное дело расследуют по статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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Ранее сообщалось, что Следственный комитет России совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) 28 ноября задержал двух ранее неизвестных членов банды Шамиля Басаева — Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева. Их подозревают в нападении на псковских десантников в 2000 году.