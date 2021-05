Израиль ударом ракет разрушил офисную высотку в секторе Газа

Ударом израильских ракет было разрушено одиннадцатиэтажное здание в Газе, где располагались офисы ряда мировых СМИ, апартаменты и коммерческие компании.

«ВВС Израиля полностью разрушили в городе Газа высотное здание «Аль-Джала», в котором размещались ряд международных СМИ, таких как «Ассошиэйтед Пресс» и Al Jazeera», — заявил источник «РИА Новости».

Al Jalaa Building in Gaza City destroyed



Watch the moment the building that houses Al Jazeera and several other international media agencies is flattened after Israeli warplanes target it with multiple missiles.



Again, this is Israel’s “right to defend itself”. pic.twitter.com/gqdsi9NqQg