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Израиль ударом ракет разрушил офисную высотку в секторе Газа

16:42, 15.05.2021
Израиль ударом ракет разрушил офисную высотку в секторе Газа
Фото: скриншот

Ударом израильских ракет было разрушено одиннадцатиэтажное здание в Газе, где располагались офисы ряда мировых СМИ, апартаменты и коммерческие компании.

«ВВС Израиля полностью разрушили в городе Газа высотное здание «Аль-Джала», в котором размещались ряд международных СМИ, таких как «Ассошиэйтед Пресс» и Al Jazeera», — заявил источник «РИА Новости».

Известный политолог, специалист по Ближнему Востоку, доктор исторических наук Алексей Малашенко рассуждает в интервью «Реальному времени», как скоро можно ожидать прекращения военных действий и кто может взять на себя роль миротворца в сложившейся ситуации.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия
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