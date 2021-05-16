Глава Минздрава призвал не ждать третьей волны и сделать прививку
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян не ждать третьей волны пандемии, а прививаться.
Он отметил, что его часто спрашивают о третьей волне коронавирусной инфекции, но Мурашко считает такие вопросы абсурдными. Об этом сообщает РИА Новости.
«Не нужно ждать, нужно профилактировать», — сказал министр.
В России небольшой подъем заболеваемости COVID-19 может быть обусловлен несоблюдением мер профилактики распространения вируса и плохой погодой, которая была во многих регионах страны. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
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