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Глава Минздрава призвал не ждать третьей волны и сделать прививку

14:34, 16.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Глава Минздрава призвал не ждать третьей волны и сделать прививку
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян не ждать третьей волны пандемии, а прививаться.

Он отметил, что его часто спрашивают о третьей волне коронавирусной инфекции, но Мурашко считает такие вопросы абсурдными. Об этом сообщает РИА Новости.

фото: Максим Платонов

«Не нужно ждать, нужно профилактировать», — сказал министр.

В России небольшой подъем заболеваемости COVID-19 может быть обусловлен несоблюдением мер профилактики распространения вируса и плохой погодой, которая была во многих регионах страны. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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