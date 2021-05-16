«Синтез» обыграл «Динамо» в первом матче финала плей-офф чемпионата России

«Синтез» крупно обыграл московское «Динамо» (12:5) в первом матче финальной серии плей-офф чемпионата России по водному поло.

Гости первыми открыли счет, благодаря точному броску Ильи Шеина. Сразу после этого капитан казанцев Сергей Лисунов сравнял, а потом вывел хозяев вперед, оформив дубль. Степан Андрюков удвоил преимущество «Синтеза», но москвичи отыгрались, и на перерыв команды ушли при ничейном счете — 3:3.

Во втором периоде казанцы совершили рывок, который в итоге стал решающим. Лазарев, Бычков, Латыпов, а также Рыжов-Аленичев (сделал дубль) довели количество забитых мячей «Синтеза» до восьми, на что гости смогли ответить лишь одним точным выстрелом.

Третий и четвертый четверти казанская команда также выиграла 2:1 и 2:0, добившись окончательной победы со счетом 12:5. Хет-триком в итоге отметился Сергей Лисунов, а Адель Латыпов и Игорь Бычков довели свой лицевой счет до двух голов.

Отметим, что «Синтез» очень эффективно использовал удаления соперника, закончив матч с 71%-ной реализацией большинства. Голкипер казанцев Евгений Костров отразил 24 броска москвичей по своим воротам.

Ответная встреча финальной серии состоится в Москве 19 мая. При необходимости третий матч вновь пройдет в Казани 23 мая.

Подробнее о победе казанского «Синтеза» в первой игре финала читайте в материале «Реального времени».