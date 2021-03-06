В Минпросвещения рассчитывают, что в сентябре учебный год начнется в очном формате

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассчитывает, что в сентябре 2021 года учебный год в российских школах начнется в очном режиме. Он отметил, что ведомство готово к разным ситуациям.

«Надеюсь, что мы сможем спокойно и завершить учебный год, провести Единый государственный экзамен и приступить с 1 сентября к очным занятиям в следующем учебном году», — приводит ТАСС слова Кравцова.

Глава Минпросвещения обратил внимание, что на сегодняшний день в России почти все образовательные учреждения ведут обучение в очном режиме. «Сегодня те школы, которые находятся на дистанте, — это единицы».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в этом году выпускники школ будут проходить Государственную итоговую аттестацию (ГИА) по упрощенным правилам в связи с пандемией коронавируса. Так, девятиклассники смогут получить аттестаты об основном общем образовании, сдав два обязательных экзамена — по русскому языку и математике. Предметы по выбору сдавать не нужно. Выпускники одиннадцатых классов, которые не собираются поступать в вуз, вместо ЕГЭ сдадут Государственные выпускные экзамены по двум предметам — русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.



Татьяна Демина