В Казани спасатели устроили рейд по незаконным пляжам — обнаружены нарушители в парке Победы

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Сегодня инспекторы по маломерным судам и спасатели вышли в рейд по незаконным пляжам в Казани — ими были обнаружены дети, которые купались на территории парка Победы, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Отмечается, что в республике официально не открыт ни один пляж. Только с 1 июня начнут работать на водоемах спасатели и медицинские работники. Также сообщается, что на необорудованных пляжах водолазы не проверяют дно водоемов, что может привести к травме купающегося.

фото: realnoevremya.ru

Штраф за купание на диком пляже составляет от 1 до 1,5 тыс. рублей.

В Татарстане следователи проводят проверку по факту гибели несовершеннолетнего на воде. Утром 13 мая в пруду в селе Лубяны Кукморского района нашли тело 17-летнего юноши с признаками утопления. Накануне вечером он ушел из общежития купаться на пруд и не вернулся. Во время поисков на берегу нашли его одежду, позже водолазы достали тело с трехметровой глубины.



Алексей Нечаев