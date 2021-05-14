В Татарстане 17-летний юноша утонул в пруду

В Татарстане следователи проводят проверку по факту гибели несовершеннолетнего на воде. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

Утром 13 мая в пруду в селе Лубяны Кукморского района нашли тело 17-летнего юноши с признаками утопления. Накануне вечером он ушел из общежития купаться на пруд и не вернулся. Во время поисков на берегу нашли его одежду, позже водолазы достали тело с трехметровой глубины.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Ранее спасатели не рекомендовали купаться в водоемах, несмотря на установившуюся жаркую погоду. Вода пока не успела прогреться, поэтому перепад температур для купающихся грозит судорогами в воде.

Ольга Плешкова