В России создадут единый регистр данных о гражданах страны

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Власти России планируют создать единый федеральный информационный регистр, в который занесут сведения обо всем населении страны. Его сформируют на основе госреестра записей актов гражданского состояния.

Оператором новой информационной системы выступит Федеральная налоговая служба, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Глава Минюста России обратил внимание, что созданию Единого государственного реестра ЗАГС ведомство и ФНС закончили в декабре прошлого года. По данным Чуйченко, в базу внесли более 524 млн записей актов гражданского состояния, пишет ТАСС.

Министр юстиции отметил, что созданный реестр ЗАГС позволил обеспечить взаимодействие российских ведомств в электронном виде и предоставление услуг по госрегистрации актов гражданского состояния по экстерриториальному принципу.



По данным на начало 2021 года, в единый госреестр ЗАГС были внесены более 12,5 млн записей актов гражданского состояния жителей Татарстана за последние 94 года. Работа по оцифровке архивных записей продолжается.



Татьяна Демина