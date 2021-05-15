Эксперт объяснил нововведения в мессенджере WhatsApp

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков объяснил, как повлияет на пользователей вступление в силу обновленного пользовательского соглашения мессенджера WhatsApp. Об этом пишет RT.

С сегодняшнего дня во время использования приложения будет появляться так называемое неотклоняемое уведомление о вступлении в силу новой политики конфиденциальности. Его нельзя будет отменить или закрыть, оно будет мозолить глаза до тех пор, пока пользователь не согласится с этой политикой конфиденциальности. Если же человек откажется, то через две недели WhatsApp перестанет работать на телефоне. При этом аккаунт удаляться не будет.

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Как объяснил Зыков, если пользователь вернется, передумает и сможет принять политику конфиденциальности, то сможет и дальше пользоваться сервисом. Соглашаться или нет — каждый решает сам за себя, но, считает специалист, большинство пользователей «автоматом согласятся» с новой политикой конфиденциальности.

— Изменений в других мессенджерах ожидать не стоит. Дело в том, что сам по себе Facebook стремится к тому, чтобы по максимуму монетизировать все свои данные. Они изначально предоставляют свои услуги бесплатно. То есть вы заходите и пользуетесь всеми сервисами, не платя денег. При этом основной товар в этой системе — это сам пользователь. Facebook продает его как товар для рекламодателей. WhatsApp до недавнего времени нормально не монетизировали... Поэтому они с точки зрения коммерческой компании стремятся по максимуму монетизировать все данные, которые у них есть, — сказал эксперт.