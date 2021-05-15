WhatsApp вводит ограничения части функций у ряда пользователей

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, начинает постепенно ограничивать некоторые функции, в том числе звонки и сообщения, пользователям, не принявшим пользовательское соглашение.

Мессенджер обновил пользовательское соглашение в январе. В него добавили пункт о передаче личных данных материнской корпорации Facebook. В тексте соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем ее «семейством приложений» необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов.

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Пользователь, который получил неотклоняемое напоминание и не согласился с новыми условиями, постепенно лишится доступа к списку чатов, но у него останется возможность отвечать на звонки, а если включены уведомления — то и на сообщения. Также можно будет перезванивать при пропущенном звонке, пишет «РИА Новости».

Через несколько недель мессенджер прекратит отправку сообщений и звонков. Пользователь сможет экспортировать чаты, скачать отчет об аккаунте, при этом если обновление соглашения не принять, аккаунт удален не будет.

В мае Роскомнадзор предупредил россиян, пользующихся WhatsApp, о недостаточной защите их персональных данных.

