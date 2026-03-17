Суд продлил домашний арест главреду и продюсеру телеграм-канала Baza

Глеб Трифонов и Татьяна Лукьянова, обвиняемые в даче взяток сотрудникам МВД, останутся под домашним арестом до 20 апреля 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

Замоскворецкий суд Москвы принял решение о продлении меры пресечения в отношении главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой. Журналисты, обвиняемые в даче взяток сотрудникам МВД, останутся под домашним арестом до 20 апреля 2026 года, сообщает ТАСС.

Согласно судебному документу, такое решение было принято в отношении обоих фигурантов дела. Ранее, в сентябре 2025 года, суд уже изменял меру пресечения журналистам с содержания под стражей на домашний арест. Это решение было принято после того, как обвиняемые признали свою вину и начали активно сотрудничать со следствием.

По версии следствия, Трифонов и Лукьянова передавали денежные вознаграждения сотрудникам полиции за получение служебной информации для публикаций в телеграм-канале. Сообщается, что в рамках этого дела под домашним арестом также находятся три бывших сотрудника полиции из разных регионов, которые обвиняются в получении взяток и превышении должностных полномочий. Все они признали свою вину.

В том же сентябре 2025 года сообщалось, что Арам Габрелянов купил телеграм-канал Baza.

Наталья Жирнова