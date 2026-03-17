В Татарстане разработали систему защиты ИИ для госслужащих
Решение AI DR протестируют на платформе «ГосПромпт», участие в пилоте примут более 3000 государственных служащих
Для повышения безопасности разработан продукт AI DR («Защита искусственного интеллекта»). Об этом сообщает республиканское Минцифры.
По договоренности с Центром информационных технологий Татарстана решение протестируют на платформе «ГосПромпт». В пилоте примут участие более 3000 государственных служащих. Предполагается, что тестирование позволит оценить эффективность системы, повысить безопасность использования ИИ-инструментов в государственных сервисах и снизить риски кибератак.
По данным компании, современные организации сталкиваются с ростом угроз, в том числе атак на системы искусственного интеллекта. В 2025 году 34% атак на ИИ-системы пришлось на финансовые организации, 27% — на промышленные предприятия, 21% — на сферу ретейла и 18% — на государственные и социальные учреждения. Такие атаки могут привести к утечке данных и коммерческой тайны, репутационным рискам и сбоям в бизнес-процессах.
Пилотный проект реализуется совместно с локальной компанией Innostage.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».