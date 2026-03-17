Блокировка Telegram в России вышла на завершающую стадию

По словам главы Telecom Daily Дениса Кускова, пользоваться мессенджером без VPN уже практически невозможно

Процесс блокировки мессенджера Telegram в России находится на завершающей стадии. Об этом сообщил генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков пишет ТАСС.

По его словам, пользоваться мессенджером без VPN уже практически невозможно. Однако, как показывает практика, пользователи не переходят на другие сервисы и продолжают оставаться на платформе.

Ранее «Реальное время» писало, что большинство россиян не готовы отказаться от Telegram как источника новостей.

Ариана Ранцева