После трагедии в казанской гимназии в городе участились случаи дистанционного мошенничества

В Казани после трагедии в гимназии №175 участились случаи дистанционного мошенничества, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Мошенники узнают персональные данные жителей Казани — они звонят в том числе учителям и родственникам пострадавших при стрельбе в гимназии №175 и представляются сотрудниками официальных ведомств.

фото: pixabay.com

«Чтобы не стать жертвами мошенников, пожалуйста, не сообщайте свои данные по телефону и не переводите деньги на неизвестные счета!», — подытожили в мэрии.

Подробнее о трагедии в гимназии №175 — в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев