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Россиянам рассказали о наступлении лета уже в ближайшие дни

10:59, 15.05.2021

В России со следующей недели в регионах установится по-настоящему летняя погода. Об этом рассказали климатологи.

В понедельник аномальная жара придет в Москву, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова прогнозирует летние температуры в России выше климатической нормы, пишут «Известия».

«Среднемесячное отклонение может достичь трех градусов. Будет теплее, чем в предыдущее тридцатилетие», — сказала специалист.

Вчера синоптики спрогнозировали аномальную жару в Татарстане со среднесуточными температурами воздуха на 7—10 градусов выше средних многолетних значений. По их прогнозам, в ближайшие дни температура поднимется до +35°.

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