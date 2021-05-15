Россиянам рассказали о наступлении лета уже в ближайшие дни
В России со следующей недели в регионах установится по-настоящему летняя погода. Об этом рассказали климатологи.
В понедельник аномальная жара придет в Москву, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова прогнозирует летние температуры в России выше климатической нормы, пишут «Известия».
«Среднемесячное отклонение может достичь трех градусов. Будет теплее, чем в предыдущее тридцатилетие», — сказала специалист.
Вчера синоптики спрогнозировали аномальную жару в Татарстане со среднесуточными температурами воздуха на 7—10 градусов выше средних многолетних значений. По их прогнозам, в ближайшие дни температура поднимется до +35°.Общество
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