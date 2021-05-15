Россия и США обсудят потенциал сотрудничества

В ходе ближайшей встречи глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудят российско-американские отношения и изучат возможный потенциал сотрудничества.

Власти США пытаются проанализировать, могут ли они установить с Москвой более стабильные и предсказуемые отношения, заявил руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс.

Помимо отношений между странами, Лавров и Блинкен обсудят Иран, Северную Корею и ряд других вопросов, пишет ТАСС.

Фото: pxhere.com

Напомним, президент США Джо Байден на этой неделе сообщил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявлял и на прошлой неделе. СМИ сообщали, что они могут встретиться в Праге. Среди возможных вариантов журналисты также назвали Исландию, Словению и Азербайджан.

Как уточнил Прайс, на планируемой встрече американского и российского лидеров также будут подняты вопросы двухсторонних отношений и сотрудничества в сферах, где интересы стран совпадают.



Татьяна Демина