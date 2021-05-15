Сегодня в Татарстане ожидается до +33 градусов

В субботу, 15 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер южный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +28..+33 градуса. В Казани синоптики прогнозируют от +30°С до +32°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от +30°С до +33°С.

По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные и в начале следующей недели, 15—17 мая, в Татарстане сохранится жаркая и сухая погода.



По данным Гидрометцентра РТ, в республике с 10 мая установилась аномально жаркая погода. Среднесуточная температура будет на девять и более градусов выше нормы до 20 мая.



Татьяна Демина