В Казани утвердили перечень пляжей и организованных мест отдыха у воды на 2021 год
Исполком Казани утвердил перечень пляжей и организованных мест отдыха у воды на 2021 год. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.
В список вошли восемь мест:
- Пляж «Локомотив» на Волге у Портовой дамбы;
- Пляж «Нижнее Заречье» на Казанке у Зареченской дамбы;
- Пляж «Озеро Глубокое»;
- Пляж «Озеро Большое Лебяжье»;
- Пляж «Комсомольский» в Дербышках;
- Организованное место отдыха «Озеро Изумрудное» в Юдино;
- Организованное место отдыха «Озеро Малое Лебяжье»;
- Организованное место отдыха «Парк Победы».
«В срок до 25.05.2021 обеспечить проведение ответственными организациями необходимых мероприятий по подготовке пляжей и организованных мест отдыха у воды к купальному сезону», — говорится в документе.
Так, будет проведено водолазное обследование дна пляжей и обследование мест отдыха людей у воды и первичные анализы воды и почвы.
В июле 2020 года Роспотребнадзор Татарстана называл единственный пляж в республике, на котором разрешено купаться. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии получил пляж «Кама» в Нижнекамском районе.Общество Татарстан
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