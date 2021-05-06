В Казани утвердили перечень пляжей и организованных мест отдыха у воды на 2021 год

Фото: realnoevremya.ru (на фото - озеро Изумрудное)

Исполком Казани утвердил перечень пляжей и организованных мест отдыха у воды на 2021 год. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

В список вошли восемь мест:

Пляж «Локомотив» на Волге у Портовой дамбы;

Пляж «Нижнее Заречье» на Казанке у Зареченской дамбы;

Пляж «Озеро Глубокое»;

Пляж «Озеро Большое Лебяжье»;

Пляж «Комсомольский» в Дербышках;

Организованное место отдыха «Озеро Изумрудное» в Юдино;

Организованное место отдыха «Озеро Малое Лебяжье»;

Организованное место отдыха «Парк Победы».

«В срок до 25.05.2021 обеспечить проведение ответственными организациями необходимых мероприятий по подготовке пляжей и организованных мест отдыха у воды к купальному сезону», — говорится в документе.

Так, будет проведено водолазное обследование дна пляжей и обследование мест отдыха людей у воды и первичные анализы воды и почвы.



В июле 2020 года Роспотребнадзор Татарстана называл единственный пляж в республике, на котором разрешено купаться. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии получил пляж «Кама» в Нижнекамском районе.