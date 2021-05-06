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В Казани утвердили перечень пляжей и организованных мест отдыха у воды на 2021 год

10:08, 06.05.2021 1
В Казани утвердили перечень пляжей и организованных мест отдыха у воды на 2021 год
Фото: realnoevremya.ru (на фото - озеро Изумрудное)

Исполком Казани утвердил перечень пляжей и организованных мест отдыха у воды на 2021 год. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

В список вошли восемь мест:

  • Пляж «Локомотив» на Волге у Портовой дамбы;
  • Пляж «Нижнее Заречье» на Казанке у Зареченской дамбы;
  • Пляж «Озеро Глубокое»;
  • Пляж «Озеро Большое Лебяжье»;
  • Пляж «Комсомольский» в Дербышках;
  • Организованное место отдыха «Озеро Изумрудное» в Юдино;
  • Организованное место отдыха «Озеро Малое Лебяжье»;
  • Организованное место отдыха «Парк Победы».

«В срок до 25.05.2021 обеспечить проведение ответственными организациями необходимых мероприятий по подготовке пляжей и организованных мест отдыха у воды к купальному сезону», — говорится в документе.

Так, будет проведено водолазное обследование дна пляжей и обследование мест отдыха людей у воды и первичные анализы воды и почвы.

В июле 2020 года Роспотребнадзор Татарстана называл единственный пляж в республике, на котором разрешено купаться. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии получил пляж «Кама» в Нижнекамском районе.

Общество Татарстан
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  • Анонимно 07 май
    Средний Кабан -лучший пляж!
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