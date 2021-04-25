В Москве от COVID-19 привились около 400 тысяч пенсионеров

Фото: Максим Платонов

В Москве прививки от коронавируса сделали около 400 тыс. пенсионеров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Также отмечается, что подарочную карту номиналом в 1 000 баллов вручают москвичам старше 60 лет, которые прошли вакцинацию. Потратить бонус можно в рамках программы «Миллион призов», сообщает РИА Новости.

На заседании Госсовета РТ президент Татарстана Рустам Минниханов призвал увеличить темпы вакцинации в республике и прививать 10 тыс. человек в день.

Алексей Нечаев