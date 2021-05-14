«Рубин» получил лицензию для участия в еврокубках на следующий сезон

«Рубин» успешно прошел процедуру лицензирования для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке России в сезоне 2021/22, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Также казанцы получили разрешение выступать в турнирах под эгидой УЕФА, получив лицензию для выступления в еврокубках.

При этом «Рубин» пока не гарантировал себе участие на европейской арене на следующий сезон. Для выхода в еврокубки казанцам достаточно в последнем туре РПЛ не проиграть волгоградскому «Ротору».

Также лицензию для участия в еврокубках от России получили «Спартак», «Локомотив» и «Сочи».

Отметим, что в последний раз «Рубин» выступал на европейской арене в сезоне 2015/16, где вылетел после группового этапа.

Ранее казанская команда в гостях обыграла тульский «Арсенал», по ходу матча проигрывая со счетом 0:2.