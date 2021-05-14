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Под Казанью появилась скульптура мамонта

19:55, 14.05.2021
Под Казанью появилась скульптура мамонта
Фото: соцсети

Под Казанью появилась скульптура мамонта. Ее установили в жилом комплексе «Царево Village».

Высота конструкции составляет больше пяти метров. Сообщается, что на ее изготовление ушло 9,5 тонны металла, 6 месяцев ручной работы, 2 дня заняли транспортировка и сборка. Фигура доисторического животного выполнена из металла.

Арт-объект стоит на бетонной площадке. Предполагается, что под воздействием снега и дождя скульптура приобретет цвет естественной окраски мамонта.

Ранее в Горкинско-Ометьевском лесу Казани появится арт-объект из пластиковых отходов.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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