Стало известно о смерти бывшего руководителя отдела общего надзора прокуратуры ТАССР

Стало известно о смерти бывшего руководителя отдела общего надзора прокуратуры ТАССР Талгата Бадыгина. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Талгат Бадыгин проработал в органах прокуратуры почти 13 лет. В 1981 году он был назначен на должность помощника прокурора Бауманского района города Казани, а 2 года спустя перешел в отдел общего надзора прокуратуры ТАССР, который и возглавил в марте 1990 года.

«Руководство и коллектив прокуратуры Татарстана выражают глубокие соболезнования декану юридического факультета КФУ Лилии Талгатовне Бакулиной в связи с кончиной отца», — гласит сообщение ведомства.

Похороны состоятся завтра в поселке Мирном.



Ольга Плешкова