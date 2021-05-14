Роскомнадзор после 15 мая будет принимать решение о мерах против Twitter

Роскомнадзор примет решение о продлении действующих или принятии новых мер против социальной сети Twitter после 15 мая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

15 мая — срок, который отвели сети на удаление запрещенной информации. После этого Роскомнадзор проведет проверку и примет решение о продлении действующих или принятии иных мер.

Фото: pxhere.com

Также отмечается, что администрация социальной сети пошла навстречу и готова удалять все запрещенные материалы в приоритетном порядке: «После принятых 10 марта мер по ограничению скорости работы сервиса администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию, выявленную Роскомнадзором (детскую порнографию, сообщения с пронаркотическим и суицидальным контентом, иные, в том числе экстремистского толка, материалы).

В России работу Twitter начали замедлять 1 марта. Параллельно с этим «обрушились» несколько десятков государственных сайтов. В Москве мировой судебный участок № 422 Таганского района оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалить информацию, в которой содержались призывы к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции. Компания получила три штрафа: на суммы 3,2 млн, 3,3 млн рублей и 2,4 млн рублей.



5 марта в ведомстве заявили, что пока не будут блокировать соцсеть. Ее замедление продлится до 15 мая. Представители «Твиттера» вышли на контакт с Роскомнадзором.