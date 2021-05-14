Эвакуированных из казанской гимназии №27 детей разместили в другой школе
В мэрии Казани сообщили, что учеников, эвакуированных из гимназии №27, разместили в школе №41. Это около 80 детей, сообщили в исполкоме.
На месте находится глава Вахитовского и Приволжского районов Марат Закиров. В школе работают экстренные службы. Пока идет обследование здания, исследован один корпус, ничего не обнаружено.
Ранее «Реальное время» сообщило, что гимназию №27 эвакуировали из-за сообщения о заложенной взрывчатке.
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