Эвакуированных из казанской гимназии №27 детей разместили в другой школе

В мэрии Казани сообщили, что учеников, эвакуированных из гимназии №27, разместили в школе №41. Это около 80 детей, сообщили в исполкоме.

На месте находится глава Вахитовского и Приволжского районов Марат Закиров. В школе работают экстренные службы. Пока идет обследование здания, исследован один корпус, ничего не обнаружено.

Ранее «Реальное время» сообщило, что гимназию №27 эвакуировали из-за сообщения о заложенной взрывчатке.

Ольга Плешкова