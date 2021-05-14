Новости общества

02:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани эвакуировали школьников и учителей еще одной гимназии

15:27, 14.05.2021
В Казани эвакуировали школьников и учителей еще одной гимназии
Фото: realnoevremya.ru

В Казани из-за сообщения о заложенной бомбе эвакуировали школьников и учителей из казанской гимназии №27. Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве.

На место уже прибыла полиция, работают кинологи с собаками.

В мэрии Казани сообщили, что детей эвакуировали в школу №41. На месте находится глава Вахитовского и Приволжского районов Марат Закиров. Пока идет обследование здания, исследован один корпус, ничего не обнаружено.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также