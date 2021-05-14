В Казани эвакуировали школьников и учителей еще одной гимназии
В Казани из-за сообщения о заложенной бомбе эвакуировали школьников и учителей из казанской гимназии №27. Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве.
На место уже прибыла полиция, работают кинологи с собаками.
В мэрии Казани сообщили, что детей эвакуировали в школу №41. На месте находится глава Вахитовского и Приволжского районов Марат Закиров. Пока идет обследование здания, исследован один корпус, ничего не обнаружено.
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