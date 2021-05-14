«Уже обстрелы не так страшны, как ситуация внутри страны»: что происходит в Израиле — глазами очевидца

Фото: скриншот видео bbc.com

Семь погибших израильтян, свыше ста — в секторе Газа

В эти дни начался новый виток арабо-израильского конфликта — уже несколько дней палестинская организация ХАМАС и армия Израиля обмениваются разрушительными ракетными залпами и авиаударами, а на территории Израиля идут ожесточенные столкновения между арабским и еврейским населением.

По состоянию на это утро в результате запусков 1,7 тысячи неуправляемых ракет с контролируемой ХАМАС территории сектора Газа (большую часть ракет перехватила израильская система «Железный щит») погибло семь израильтян, получили ранения 523 человека (данные пресс-службы армии Израиля). В ответ ЦАХАЛ нанес авиаудары по 650 целям в секторе ГАЗА — в результате, по данным местного Минздрава, погибли 115 человек и пострадал еще 621. Несоизмеримость потерь армия Израиля объяснила тем, что ХАМАС размещало пусковые установки в густонаселенных районах (а также работой все того же «Железного щита»).

ХАМАС и армия Израиля обмениваются разрушительными ракетными залпами и авиаударами. Фото: скриншот видео bbc.com

Этой ночью сообщалось о наземной операции армии Израиля в секторе Газа, однако пресс-служба армии вскоре уточнила: войска на территорию сектора не входили. Официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус подтвердил, что у армии Израиля «есть планы, есть приказы по подготовке» наземной операции.

Во время ночных беспорядков 12—13 мая израильская полиция арестовала по меньшей мере 374 человека. Накануне сообщалось о 46 раненых и одном погибшем — арабе.

С чего все началось

Со столкновений внутри Израиля — наиболее жесткие происходили в районе Дамасских ворот, которые ведут к мечети «Аль-Акса». Палестинские СМИ сообщают, что израильские полицейские преградили путь палестинцам, которые шли на молитву в честь окончания месяца Рамадан. Столкновения также возобновились в районе Шейх-Джаррах, где по решению суда выселяют несколько арабских семей. Выселение связано со строительным проектом, который грозит отрезать Восточный Иерусалим от Вифлеема. Первые столкновения произошли еще на минувшей неделе, в ночь на 8 мая.

Все началось со столкновений внутри Израиля — наиболее жесткие происходили в районе Дамасских ворот, которые ведут к мечети «Аль-Акса». Фото: bigenc.ru

В ходе столкновений, произошедших в Иерусалиме в ночь на 8 мая, полицейские применяли резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы, а протестующие кидали в силовиков камни, фейерверки и другие предметы.

Далее, днем 10 мая, ХАМАС потребовало убрать полицию с Храмовой горы и из Шейх-Джарраха. Этого не произошло, и ХАМАС начало ракетный обстрел Израиля.

Однако продюсер русскоязычной израильской радиостанции «Кан РЭКА», уроженка Казани Мирьям Гилевич рассказала, что предпосылки к эскалации конфликта наблюдались еще месяц назад: по ее словам, в соцсетях (в особенности в «ТикТоке») начало появляться большое количество роликов с призывами, а иногда со сценами насилия в отношении евреев.

В ходе столкновений в Иерусалиме полицейские применяли резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Фото: aa.com.tr

Как отреагировал мир

Дипломаты многих стран высказались за взаимное прекращение огня между Израилем и Палестиной. К этому призвали в Министерстве иностранных дел (МИД) России по итогам разговора замглавы ведомства Михаила Богданова и зампредседателя политбюро ХАМАС Мусы Абу-Марзука. К деэскалации конфликта также призывала ООН. К миру в Восточном Иерусалиме еще до ракетных ударов призывал папа римский.

Более произраильской позиции придерживаются США. На этой неделе президент США Джо Байден проводил переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху — американский лидер осудил ракетные атаки против Иерусалима и Тель-Авива.

В то же время многие деятели мусульманских стран и регионов выступили в поддержку палестинцев и осудили действия Израиля. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал действия Израиля в отношении арабского населения террором. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что израильские власти должны принести извинения за действия полиции в Иерусалиме.

«Жизнь была совершенно парализована»

Последние ракетные и авиаудары были прошлой ночью. По поводу израильской операции Мирьям Гилевич рассказывает: израильская армия, чтобы снизить потери среди мирного населения, рассылает сообщения в мессенджерах жителям тех домов, по которым придутся авиаудары.

«Израиль уничтожает их склады с оружием. Был даже такой эпизод: опубликовали ролик, как хозяин дома в Газе, араб, разговаривает с израильскими спецслужбами и объясняет, как лучше бомбить его здание, чтобы не задело соседние дома», — пересказывает Гилевич.



— Практически все города Израиля оказались под мощным огнем. Люди с маленькими детьми по нескольку дней сидят в бомбоубежищах. Внутри страны также в течение нескольких дней творились беспорядки — они напоминали американские погромы BLM. Сейчас уже в города ввели войска. Особенно беспорядки наблюдались в городах смешанного проживания арабов и евреев: Иерусалиме, Хайфе, Лоде, Акко. Любую проезжавшую машину с евреями закидывали камнями, вытаскивали водителей, избивали. Было несколько десятков случаев фактического линчевания. Был случай, когда напали на беременную женщину, которую везли в роддом. Ее удалось доставить, ребенок родился, женщина в критическом состоянии.

В результате обстрелов города были фактически парализованы, рассказывает Гилевич.

— Это ситуация войны, которая идет и внутри страны, и со стороны обстрелов. И сейчас уже обстрелы не так страшны, как ситуация внутри страны. Мы живем и работаем вместе с арабами, это работники магазинов, строители, врачи и так далее. И они боятся приезжать в центр города, потому что боятся мести со стороны таких же хулиганов — понятно, что они есть в каждом народе. Сейчас ситуация хоть под каким-то контролем, ввели войска.

В беспорядках участвуют в основном молодые люди, говорит Гилевич.

«Жизнь была совершенно парализована. Официально объявлялся комендантский час, но фактически его не было. Полиция при этом бездействовала, не получала приказа. Плюс их численно меньше, чем нужно. Давали время — может быть, угомонятся, успокоятся. Сейчас вооруженные войска ввели в города, чтобы был комендантский час, не было столкновения, стычек».

Гилевич добавляет: несмотря на всю опасность ситуации, местное население все же воспринимает ее с долей юмора. В русскоязычном «Фейсбуке» популярны шутки на тему: евреи везде опаздывают, даже на собственную свадьбу, им стоит поучиться у ХАМАС: те сказали, что обстреляют ракетами в 18.00, — и стреляют в 18.00. Впрочем, популярна и противоположная шутка: израильтяне жалуются, что ХАМАС бомбит не по расписанию, невозможно спланировать вечер.

Александр Артемьев