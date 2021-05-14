В Казани закроют участок дороги по улице Белинского до июля

В Казани ограничат движение транспорта по автодороге по улице Белинского. Это связано с реконструкцией магистрального тепловода.

С 18 мая по 20 июля проехать будет нельзя на участке напротив дома №5 по ул. Белинского, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Фото: kzn.ru

В Казани с 1 мая по 15 июня будет закрыт участок дороги по улице Начальной, до 26 июня — по улице Сибгата Хакима.