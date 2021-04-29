С 1 мая в Казани ограничат движение по улицам Начальной и Сибгата Хакима

В Казани с 1 мая ограничат движения по улицам Начальной и Сибгата Хакима. Об этом говорится на сайте мэрии города.

Так, до 15 июня будет перекрыт участок ул. Начальной возле дома №1 по ул. Стадионной — там работают над выносом электрокабеля для жилого дома.

До 26 июня будет ограничено движение по улице Сибгата Хакима, возле дома №88, стр. 3 по ул. Чистопольской. Это связано с работами по устройству местного проезда.

Напомним, в Казани ограничат движение по автомобильным дорогам по улицам Белинского, Гагарина и Голубятникова до 30 сентября. Ограничение движения связано с проведением дорожных работ.