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С 1 мая в Казани ограничат движение по улицам Начальной и Сибгата Хакима

10:39, 29.04.2021
С 1 мая в Казани ограничат движение по улицам Начальной и Сибгата Хакима
Фото: kzn.ru

В Казани с 1 мая ограничат движения по улицам Начальной и Сибгата Хакима. Об этом говорится на сайте мэрии города.

Так, до 15 июня будет перекрыт участок ул. Начальной возле дома №1 по ул. Стадионной — там работают над выносом электрокабеля для жилого дома.

До 26 июня будет ограничено движение по улице Сибгата Хакима, возле дома №88, стр. 3 по ул. Чистопольской. Это связано с работами по устройству местного проезда.

Напомним, в Казани ограничат движение по автомобильным дорогам по улицам Белинского, Гагарина и Голубятникова до 30 сентября. Ограничение движения связано с проведением дорожных работ.

ОбществоИнфраструктура
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