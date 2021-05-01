Путин назначил нового заместителя председателя Верховного суда Татарстана
Президент России Владимир Путин назначил нового заместителя председателя Верховного суда Татарстана. Им стал Эдуард Каминский.
Новый зампред Верховного суда РТ назначен на 6 лет, следует из указа президента России.
О том, что Каминский может занять эту должность, «Реальное время» писало еще в декабре прошлого года. На этот пост его рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей РФ.
Каминский с 2014 года возглавляет судебный состав коллегии по административным делам Верховного суда РТ. Судейскую карьеру он начал 17 лет назад. До этого он был прокурором и следователем в Альметьевске и Казани. Занимал должность следователя по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в сфере экономики прокуратуры РТ.
Справка
Эдуард Станиславович Каминский
- Родился 1 ноября 1974 год
- С декабря 1996 года — помощник Альметьевского городского прокурора
- С октября 1997 года — старший следователь Альметьевской городской прокуратуры
- С октября 2000 года — старший следователь прокуратуры Казани
- С марта 2002 года — после ликвидации прокуратуры Казани назначен старшим следователем прокуратуры Советского района Казани
- с июля 2002 года — следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в сфере экономики прокуратуры РТ
- С августа 2003 года — судья Вахитовского районного суда Казани
- С августа 2011 года — зампред Кировского районного суда Казани
- С октября 2012 года — судья Верховного суда РТ
- С 2014 года — председатель судебного состава коллегии по административным делам Верховного Суда РТ
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