Путин назначил нового заместителя председателя Верховного суда Татарстана

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин назначил нового заместителя председателя Верховного суда Татарстана. Им стал Эдуард Каминский.

Новый зампред Верховного суда РТ назначен на 6 лет, следует из указа президента России.

О том, что Каминский может занять эту должность, «Реальное время» писало еще в декабре прошлого года. На этот пост его рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей РФ.



Фото: realnoevremya.ru

Каминский с 2014 года возглавляет судебный состав коллегии по административным делам Верховного суда РТ. Судейскую карьеру он начал 17 лет назад. До этого он был прокурором и следователем в Альметьевске и Казани. Занимал должность следователя по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в сфере экономики прокуратуры РТ.

Татьяна Демина