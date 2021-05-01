Новости общества

12:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин назначил нового заместителя председателя Верховного суда Татарстана

20:23, 01.05.2021
Путин назначил нового заместителя председателя Верховного суда Татарстана
Фото: Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин назначил нового заместителя председателя Верховного суда Татарстана. Им стал Эдуард Каминский.

Новый зампред Верховного суда РТ назначен на 6 лет, следует из указа президента России.

О том, что Каминский может занять эту должность, «Реальное время» писало еще в декабре прошлого года. На этот пост его рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей РФ.

Фото: realnoevremya.ru

Каминский с 2014 года возглавляет судебный состав коллегии по административным делам Верховного суда РТ. Судейскую карьеру он начал 17 лет назад. До этого он был прокурором и следователем в Альметьевске и Казани. Занимал должность следователя по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в сфере экономики прокуратуры РТ.

Татьяна Демина
Справка

Эдуард Станиславович Каминский

  • Родился 1 ноября 1974 год
  • С декабря 1996 года — помощник Альметьевского городского прокурора
  • С октября 1997 года — старший следователь Альметьевской городской прокуратуры
  • С октября 2000 года — старший следователь прокуратуры Казани
  • С марта 2002 года — после ликвидации прокуратуры Казани назначен старшим следователем прокуратуры Советского района Казани
  • с июля 2002 года — следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в сфере экономики прокуратуры РТ
  • С августа 2003 года — судья Вахитовского районного суда Казани
  • С августа 2011 года — зампред Кировского районного суда Казани
  • С октября 2012 года — судья Верховного суда РТ
  • С 2014 года — председатель судебного состава коллегии по административным делам Верховного Суда РТ

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем