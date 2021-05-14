Опубликован график отключения горячей воды в Казани на май

Мэрия опубликовала график отключения горячей воды на май в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго». Отключение связано с гидроопрессовкой тепловых сетей и проведением ремонта.

Подробнее ознакомиться с графиком можно на сайте kzn.ru. Например, с 17 по 19 мая будет отключена вода в домах по адресам: 2-я Ленинградская, 4, Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 25 и в ряде других зданий. Также воды не будет в некоторых детских садах, школах и объектах здравоохранения.

В Набережных Челнах 17 мая стартует первый этап опрессовки теплосетей. Работы начнут проводить с поселка ЗЯБ. Об этом начальнику местного управления информационной политики и по связям со СМИ Римме Мухаметзяновой сообщил заместитель главного инженера филиала компании «Татэнерго» Денис Волков.



Алексей Нечаев