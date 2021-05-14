В Елабужском, Нурлатском и Черемшанском районах РТ чаще всего выявляли возгорание сухой травы

В районах Татарстана усилена работа административных комиссий по обнаружению и привлечению должностных лиц и граждан к ответственности из-за несвоевременной уборки территории от сухостоя, мусора и их сжигания. Был составлен 661 административный протокол, об этом сообщил замначальника Главного управления МЧС России по РТ Сергей Сергеев.

Худшими показателями по данной работе отметились Аксубаевский, Верхнеуслонский, Заинский, Елабужский, Муслюмовский, Нурлатский и Черемшанский районы. Так, в Аксубаево случилось 6 возгораний сухой травы, в Заинске — 35, в Елабуге — 31, в Нурлате — 26, в Черемшане — 28.

Специалисты федерального госпожнадзора провели 1842 плановых осмотра территорий населенных пунктов республики, СНТ, земельных участков сельхозназначения возле лесных массивов. Было зафиксировано 751 нарушение, выдано 403 предостережения.

Всего по состоянию на 12 мая в Татарстане произошло 2332 пожара. При этом погибло 90 человек, еще 71 получил травмы.

Сегодня МЧС предложило продлить особый противопожарный режим в Татарстане до 26 мая.