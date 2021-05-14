В пригороде Казани появится жилой комплекс за миллиард рублей

В пригороде Казани собираются построить жилой комплекс — для этого финансирование группе компаний «Прогресс» предоставит банк «ДОМ.РФ», сообщает «Интерфакс Недвижимость» со ссылкой на пресс-службу банка.



Для строительства ЖК уже открыта кредитная линия в размере 974 млн рублей. Планируется строительство девяти пятиэтажных домов на 513 квартир. Завершение строительства запланировано на четвертый квартал 2022 года.

По данным банка, в республике более 73% жилья строят с помощью проектного финансирования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Возможный объем жилищного строительства в ближайшие три года в регионах России с учетом оценки работы по развитию территорий оценивается почти в 200 млн кв. метров.

Маргарита Головатенко