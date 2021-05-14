Новости недвижимости

02:14 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

В пригороде Казани появится жилой комплекс за миллиард рублей

09:43, 14.05.2021
В пригороде Казани появится жилой комплекс за миллиард рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В пригороде Казани собираются построить жилой комплекс — для этого финансирование группе компаний «Прогресс» предоставит банк «ДОМ.РФ», сообщает «Интерфакс Недвижимость» со ссылкой на пресс-службу банка.

Для строительства ЖК уже открыта кредитная линия в размере 974 млн рублей. Планируется строительство девяти пятиэтажных домов на 513 квартир. Завершение строительства запланировано на четвертый квартал 2022 года.

По данным банка, в республике более 73% жилья строят с помощью проектного финансирования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Возможный объем жилищного строительства в ближайшие три года в регионах России с учетом оценки работы по развитию территорий оценивается почти в 200 млн кв. метров.

Маргарита Головатенко
НедвижимостьОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также