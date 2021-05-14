«Зенит» и «Локомотив-Кубань» вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ

Определились первые два участника полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Первым полуфиналистом турнира стал петербургский «Зенит», во второй раз в серии обыгравший пермскую «Парму» со счетом 98:62. Также в полуфинал вышла «Локомотив-Кубань», оказавшаяся сильнее «Химок» в серии до двух побед — 2:0.

А вот счет между «Нижним Новгородом» и ЦСКА сравнялся. Нижегородцы после проигрыша в Москве победили соперника у себя дома — 76:72. Теперь победитель серии определится в третьем матче, который пройдет в столице России 15 мая.

Напомним, ранее УНИКС разгромил «Зелена-Гуру» в первой игре серии в Казани.