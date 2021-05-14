За сутки в Казани произошло 60 ДТП, задержали 10 пьяных водителей

Фото: ГИБДД Казани

За 13 мая в Казани произошло 60 ДТП: в трех случаях — с пострадавшими. Были совершены наезд на пешехода, наезд на велосипедиста и столкновение. 57 ДТП — с материальным ущербом, сообщает ГИБДД города.

Задержали десять пьяных водителей и шесть водителей без прав. В полицию доставили двух водителей: одного — с наркотиками, второй угнал автомобиль и не в первый раз управлял машиной, будучи пьяным.

Фото: ГИБДД Казани

На этой неделе на трассе Казань — Малмыж в Высокогорском районе Татарстана произошло лобовое столкновение автомобилей, в результате которого погиб человек.

Маргарита Головатенко