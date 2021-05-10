В Татарстане произошло лобовое столкновение на трассе, один человек погиб

На трассе Казань — Малмыж в Высокогорском районе Татарстане произошло лобовое столкновение автомобилей, в результате которого погиб человек. Видео появилось в соцсетях.



На кадрах видно, что у одного из автомобилей вырвано переднее колесо. Местные СМИ сообщают, что еще один человек пострадал в этом ДТП.

Фото: instagram.com

Также сегодня на перекрестке улиц Зорге и Фучика в Казани произошло ДТП, в котором пострадали три автомобиля. Его спровоцировала пьяная девушка. Она выехала на красный свет и столкнулась с другой машиной — ŠKODA. Последняя от удара врезалась в машину такси.

Напомним, за 9 мая в Казани задержали семь водителей, не имеющих права управления, и четыре пьяных водителя. Всего в столице Татарстана за прошедшие сутки произошло 32 ДТП.

Маргарита Головатенко