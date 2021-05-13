ООН хочет сотрудничать с Россией в сфере безопасности, климата и прав человека

Генеральный секретарь ОООН Антониу Гутерриш назвал три направления, по которым организация хотела бы плотно сотрудничать с Россией: мир и безопасность, устойчивое развитие, в частности изменение климата и биоразнообразие, и сфера прав человека.

Гутерриш в ходе видеоконференции заявил президенту РФ Владимиру Путину, что ООН заинтересована в углублении сотрудничества по этим вопросам, пишет «РИА Новости».

В марте официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает за поддержание хороших отношений между Россией и США.



Фото: pixabay.com

В начале мая Гутерриш, выступая на встрече стран — членов ООН с кандидатами на выборах следующего главы организации, заявил, что ведущие мировые державы должны любой ценой предотвратить скатывание к новой холодной войне.



Татьяна Демина