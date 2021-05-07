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Генсек ООН: мы должны любой ценой избежать нового типа холодной войны

21:32, 07.05.2021
Генсек ООН: мы должны любой ценой избежать нового типа холодной войны
Фото: pixabay.com

Действующий генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на встрече стран — членов ООН с кандидатами на выборах следующего главы организации, заявил, что ведущие мировые державы должны любой ценой предотвратить скатывание к новой холодной войне.

«Мы должны любой ценой избежать нового типа холодной войны», — цитирует его ТАСС.

Также он отметил: «Я предупреждал об опасности нового геостратегического разделения и дисфункции отношений между ведущими державами. Это бесконечно осложнило бы международное сотрудничество в тот момент, когда оно нужно больше всего».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на онлайн-заседании Совета безопасности ООН, заявил, что Россия призывает все страны отказаться от силовых методов разрешения международных споров и руководствоваться целями и принципами Устава ООН.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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