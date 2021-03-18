ООН выступает за хорошие отношения между Россией и США

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает за поддержание хороших отношений между Россией и США. При этом высказывания американского лидера Джо Байдена там комментировать отказались.

«Принципиально мы всегда за продвижение хороших и открытых отношений между странами, особенно между двумя постоянными членами Совета Безопасности ООН», — заявил Дюжаррик.

На вопрос о том, беспокоит ли генерального секретаря ООН Антониа Гутерриша мировая обстановка после заявлений президента США, он порекомендовал «не прыгать сразу через несколько ступенек», пишет ТАСС.

Напомним, Джо Байден во время телеинтервью дал положительный ответ на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина «убийцей». Он добавил, что российский лидер «заплатит» за попытки вмешательства в американские выборы.



Фото: kremlin.ru

В ответ на это Путин заявил, что «кто как обзывается, тот так и называется». Пресс-секретарь президента России также прокомментировал сегодня интервью президента США: «Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США».

Татьяна Демина