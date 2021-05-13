В России в 2021 году на субсидирование чартеров направят 1,2 млрд рублей

В России на субсидирование чартеров направят 1,2 млрд рублей. Средства пойдут на не менее чем 12 направлений внутри страны, которые запустят уже в этом году.

«Мы хотим, чтобы туристы, которые мечтают посмотреть Алтай, Байкал и иные дальние уголки нашей страны, смогли сделать это по конкурентной цене», — цитирует ТАСС главу Ростуризма Зарину Догузову. Цены на субсидируемые чартеры снизят в среднем в два раза, добавила она.

Догузова также сообщила, что власти решили выделить в этом году на программу детского туристического кешбэка 5 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Помимо этого стало известно, что правительство РФ на компенсации туроператорам за рейсы по вывозу российских туристов из Турции выделило 1 млрд рублей.



Татьяна Демина