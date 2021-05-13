На компенсацию туроператорам за вывозные рейсы из Турции выделили 1 млрд рублей

Правительство РФ на компенсации туроператорам за рейсы по вывозу российских туристов из Турции выделило 1 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на Ростуризм.

Напомним, Россия с 15 апреля ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией до 1 июня. После этого туристов начали вывозить из страны. Так, с 15 по 18 апреля из Турции в Россию вывезли порядка 39,4 тыс. пассажиров — всего было осуществлено 179 рейсов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Татьяна Демина