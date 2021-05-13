Волынец об устроившем стрельбу в казанской гимназии: «Нужно говорить, что это преступник, убийца и террорист»

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец высказалась о термине «стрелок», применяемом по отношению к устроившему стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназу Галявиеву. По ее словам, «это достаточно нейтральный эпитет».



«Нужно говорить, что это преступник, убийца и террорист», — считает Волынец. «Стрелок — это достаточно нейтральный эпитет, он скорее из категории спорта. И происходит какая-то романтизация», — написала детский омбудсмен в своем telegram-канале.

Волынец считает, что Галявиев должен понести максимально суровое наказание за содеянное. «Он должен оказаться в тюрьме, желательно пожизненно», — заявила она.

Фото: Максим Платонов

Детский омбудсмен призвала называть преступников убийцами и террористами. По ее мнению, «более нейтральные эпитеты ослабляют в сознании людей степень чудовищности совершенных преступлений».

Татьяна Демина