Актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправят на МКС для съемок фильма
Российскую актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко отобрали для съемок фильма «Вызов» на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».
По итогам медицинского и творческого отбора Пересильд и Шипенко рекомендовали к назначению в основной экипаж. В дублирующий экипаж попали Алена Мордовина и Алексей Дудин.
Все кандидаты начнут специальную подготовку участников космического полета не позднее 1 июня. Они пройдут испытания на центрифуге, вибростенде, совершат ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, пройдут парашютную подготовку. Все это будет освещаться в эфире Первого канала.
Юлия Пересильд — российская актриса, сыграла в фильмах «Золотая орда», «Медиатор» и другие.
Клим Шипенко — режиссер фильмов «Холоп», «Текст», «Салют-7».
В декабре текущего года Россия доставит на МКС двух японцев — миллиардера Юсаку Маэдзаву и его помощника Йозо Хирано.
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