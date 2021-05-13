Актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправят на МКС для съемок фильма

Российскую актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко отобрали для съемок фильма «Вызов» на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Фото: wikimedia.org (Юлия Пересильд)

По итогам медицинского и творческого отбора Пересильд и Шипенко рекомендовали к назначению в основной экипаж. В дублирующий экипаж попали Алена Мордовина и Алексей Дудин.

Фото: instagram.com/klim_shipenko (Клим Шипенко)

Все кандидаты начнут специальную подготовку участников космического полета не позднее 1 июня. Они пройдут испытания на центрифуге, вибростенде, совершат ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, пройдут парашютную подготовку. Все это будет освещаться в эфире Первого канала.

Юлия Пересильд — российская актриса, сыграла в фильмах «Золотая орда», «Медиатор» и другие.

Клим Шипенко — режиссер фильмов «Холоп», «Текст», «Салют-7».

В декабре текущего года Россия доставит на МКС двух японцев — миллиардера Юсаку Маэдзаву и его помощника Йозо Хирано.



Татьяна Леухина