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Актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправят на МКС для съемок фильма

16:36, 13.05.2021 4
Актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправят на МКС для съемок фильма
Фото: wikipedia.org

Российскую актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко отобрали для съемок фильма «Вызов» на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Фото: wikimedia.org (Юлия Пересильд)

По итогам медицинского и творческого отбора Пересильд и Шипенко рекомендовали к назначению в основной экипаж. В дублирующий экипаж попали Алена Мордовина и Алексей Дудин.

Фото: instagram.com/klim_shipenko (Клим Шипенко)

Все кандидаты начнут специальную подготовку участников космического полета не позднее 1 июня. Они пройдут испытания на центрифуге, вибростенде, совершат ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, пройдут парашютную подготовку. Все это будет освещаться в эфире Первого канала.

Юлия Пересильд — российская актриса, сыграла в фильмах «Золотая орда», «Медиатор» и другие.

Клим Шипенко — режиссер фильмов «Холоп», «Текст», «Салют-7».

В декабре текущего года Россия доставит на МКС двух японцев — миллиардера Юсаку Маэдзаву и его помощника Йозо Хирано.

Татьяна Леухина
ОбществоТехнологии
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 14 май
    Деньги- о из бюджета. Лучше бы собрали под руководством Эрнста Соловьева, Малахова , Киселева и прочих и отправили на Марс в один конец
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    Анонимно 15 май
    и откуда вы , дурачки такие беретесь? Все у вас бюджетные деньги отбирают..кусок изо рта вынимают..Успокойтесь..Никто никуда не полетит..
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  • Анонимно 15 май
    Там их и оставить.
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  • Анонимно 15 май
    Никто никуда их не отправит..Стоимость несопоставима с возможностями воссоздания всего видеоряда с помощью компьютерной графики и макетов..Все разговоры об этом -чистой воды реклама будущего фильма..Один раз уже один актер готовился..Все быстро сдулось..Стеклов , актер такой известный..даже подготовку прошел предполетную..
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