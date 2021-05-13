Россия доставит на МКС туристов из Японии

В декабре текущего года японский предприниматель-миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник Йозо Хирано отправятся на Международную космическую станцию (МКС) на российском корабле «Союз МС-20». Об этом сообщили в компании Space Adventures.

Они стартуют с космодрома Байконур 8 декабря. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять космическим кораблем будет космонавт «Роскосмоса» Александр Мисуркин.

Перед полетом будет проходить трехмесячная подготовка. Тренироваться Маэдзава и Хирано начнут в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в июне.

В апреле в «Роскосмосе» сообщили, что решение по дальнейшей эксплуатации Россией Международной космической станции примут после 2024 года.



Татьяна Леухина