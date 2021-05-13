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После стрельбы в казанской гимназии во всех школах России проходит проверка безопасности

15:34, 13.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175
После стрельбы в казанской гимназии во всех школах России проходит проверка безопасности
Фото: Максим Платонов

Во всех школах России проходит проверка безопасности после стрельбы в казанской гимназии №175, в результате которой погибли девять человек. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он отметил, что единые требования по безопасности школ будут подготовлены в самое ближайшее время.

Сегодня Путин заявил, что кабмину необходимо внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности учебных заведений.

ОбществоОбразование Татарстан
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