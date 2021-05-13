В Татарстане завершила работу горячая линия для оказания помощи пострадавшим во время стрельбы в Казани

В Татарстане завершила работу горячая линия ГУ МЧС России по РТ, которую создали специально для оказания помощи пострадавшим и родственникам раненых и погибших в результате нападения на казанскую гимназию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

За два дня работы на горячую линию поступило 143 звонка.

Фото: realnoevremya.ru

Во вторник в мэрии Казани сообщали, что психологи оказывают экстренную помощь учащимся, родителям и педагогам гимназии, на которую было совершено нападение. Специалисты находились в четырех медучреждениях: в РКБ, ДРКБ, седьмой больнице и в 15-й больнице, куда приехали родственники погибших. В ближайшее время организуют длительную психологическую работу со всеми, кто оказался причастен к трагедии.

Татьяна Леухина