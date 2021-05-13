В мэрии Казани рассказали, когда ученики гимназии №175 вернутся к учебе

Учащиеся гимназии №175, где произошла трагедия, будут учиться в 174-й школе вместе, классы перемешивать не будут. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани в своем telegram-канале.



Преподавать детям будут их же педагоги. Они будут помогать им в первое время в адаптации к изменившимся условиям.

Вернутся к учебе учащиеся этой школы с понедельника, а не с пятницы, как остальные ученики. Это делается для того, чтобы у них было время подготовиться.

Татьяна Леухина