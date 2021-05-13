У гимназии №175 школьница упала в обморок — она пришла за вещами

Фото: Максим Платонов

В Казани у гимназии №175, где два дня назад произошла стрельба, упала в обморок пятиклассница.

По данным «РИА Новости», которое опубликовало видео, ученица пришла забрать оставленные в день трагедии вещи. На кадрах видно, как школьницу на руках заносят на территорию гимназии.

Напомним, девять человек — семеро школьников и двое взрослых — стали жертвами 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева: он пришел в гимназию утром 11 мая с автоматическим дробовиком и открыл огонь. Сегодня погибших похоронили. Подробнее — в материале «Реального времени».