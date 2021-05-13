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Путин: «Испокон веков Ураза-байрам отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся»

09:48, 13.05.2021 1
Путин: «Испокон веков Ураза-байрам отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся»
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Завершился священный месяц Рамадан, и российские мусульмане с радостью встречают светлый, долгожданный праздник. Испокон веков Ураза-байрам отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию, — говорится в поздравлении.

Путин отмечает, что последователи ислама в России с огромным уважением относятся к многовековым историческим, религиозным, культурным традициям предков, бережно передают их из поколения в поколение.

Фото: Максим Платонов

— Мусульманские организации активно участвуют в жизни страны, укрепляют взаимодействие с государственными и общественными структурами, уделяют неустанное внимание благотворительным, образовательным, просветительским инициативам. И конечно, особо отмечу их востребованную, истинно подвижническую деятельность, которая в нынешнее сложное время помогает людям выстоять, справиться с трудностями, — заключил президент

В мероприятиях по случаю Ураза-байрам в Казани приняли участие более 20 тысяч верующих. Отметим, что мероприятия вне мечетей были отменены в связи с трагедией в казанской гимназии №175.

Справка

Ураза-байрам — один из двух главных дней мусульманского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. Традиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда, с 624 года.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 май
    Поэтому в Москве запретили Ураза байрам? Тогда в Татарстане надо запретить особенно в Казани крестный ход, пасху итд. Мечети нельзя строитьитд.Идет притеснение мусульман.
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