Мэр Казани: «Сегодня все мы должны окружить вниманием тех, кто пострадал от страшной трагедии в гимназии №175»

Фото: Дмитрий Щипанов

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, сообщает мэрия города.



Он отметил, что вековые традиции праздника способствуют единению верующих и призвал окружить вниманием и заботой пострадавших от трагедии в гимназии №175.

Он пожелал жителям здоровья, счастья и благополучия.

Вчера Метшин поблагодарил учителей гимназии №175, где 11 мая произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек. Он также возложил цветы к мемориалу, расположенному рядом со зданием.

Сегодня с праздником Ураза-байрам мусульман поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов. Президент также выразил убеждение, что трагедия только больше сплотит жителей республики. Он пообещал сделать все возможное, чтобы подобная трагедия не повторилась.

Маргарита Головатенко