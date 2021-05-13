Новости общества

02:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мэр Казани: «Сегодня все мы должны окружить вниманием тех, кто пострадал от страшной трагедии в гимназии №175»

09:45, 13.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175 2
Мэр Казани: «Сегодня все мы должны окружить вниманием тех, кто пострадал от страшной трагедии в гимназии №175»
Фото: Дмитрий Щипанов

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, сообщает мэрия города.

Он отметил, что вековые традиции праздника способствуют единению верующих и призвал окружить вниманием и заботой пострадавших от трагедии в гимназии №175.

Он пожелал жителям здоровья, счастья и благополучия.

Вчера Метшин поблагодарил учителей гимназии №175, где 11 мая произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек. Он также возложил цветы к мемориалу, расположенному рядом со зданием.

Сегодня с праздником Ураза-байрам мусульман поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов. Президент также выразил убеждение, что трагедия только больше сплотит жителей республики. Он пообещал сделать все возможное, чтобы подобная трагедия не повторилась.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13 май
    всех с праздником, хоть и такие печальные события
    Ответить
  • Анонимно 13 май
    Поздновато очнулись
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также