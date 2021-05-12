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Мэр Казани поблагодарил учителей гимназии №175 за спасение школьников

21:55, 12.05.2021 3
Мэр Казани поблагодарил учителей гимназии №175 за спасение школьников
Фото: t.me/kzn_official

Мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил учителей гимназии №175, где 11 мая произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек. Он также возложил цветы к мемориалу, расположенному рядом со зданием, сообщается в telegram-канале мэрии города.

«Отдельные слова благодарности директору школы и коллективу учителей, которые сделали все возможное, от них зависящее, чтобы больше трагедии не случилось. То, что случилось, это ужасно», — сказал Метшин у гимназии.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. «Мы сделаем все возможное, чтобы спасти тех детей и взрослых, которые находятся в больницах», — добавил Метшин.

Напомним, девять человек — семеро школьников и двое взрослых — стали жертвами 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева: он пришел в гимназию утром 11 мая с автоматическим дробовиком и открыл огонь. Сегодня погибших похоронили. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 12 май
    шок конечно
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  • Анонимно 12 май
    страшное горе,молимся за усопших и пострадавших
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  • Анонимно 06:19
    Мэр проснулся-раньше надо было безопасность школ организовывать, не пришлось бы сейчас рахлебывать весь этот ужас.
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